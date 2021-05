Cadenas de WhatApp agravan la crisis por Covid-19 en India

NUEVA DELHI.—Cuentos aterradores de efectos secundarios de las vacunas. Afirmaciones infundadas, así como la desconfianza en el gobierno, rumores y fraudes agravan la crisis humanitaria que se vive en India.

Las fuentes son claras: el hombre en el vídeo en WhatsApp dice que él lo ha visto, unas pocas gotas de jugo de limón en la nariz curan el COVID-19.

Investigating Deaths of 700 Teachers in UP Panchayat Polls | Ground Report https://t.co/j1ivWMzWf7 #COVIDー19 #CovidIndia

“El pánico ha causado una abundancia de desinformación”, dijo Rahul Namboori, cofundador de Fact Crescendo, una organización independiente de verificación de hechos.

Aunque tratamientos tales como el jugo de limón pudieran parecer inocuos, su promoción puede tener consecuencias letales si lleva a que las personas no se vacunen o ignoren otras directrices.

En enero, el primer ministro Narendra Modi declaró que India había “salvado a la humanidad de un gran desastre al contener efectivamente” el coronavirus. La vida comenzó a normalizarse, con las concurrencias a los partidos de cricket, las peregrinaciones religiosos y los mítines políticos del partido nacionalista hindú de Modi.

Cuatro meses después, los casos y las muertes se han disparado, la campaña de vacunaciones en el país ha fracasado y han crecido la furia y la desconfianza del público.

India’s COVID crisis pushes up the cost of living – and dying.https://t.co/tjQhNBaFxt