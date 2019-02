Cae “nieve negra” en Rusia; es tóxica y afecta la salud

RUSIA.- En Kuzbass, Rusia, ocurrió un fenómeno climatológico particular, pues nieve negra cubrió toda la región. Según estudios, la situación disminuye la esperanza de vida en la zona.

De acuerdo con medios como The Guardian, The Siberian Tomes y The Moscow Times, la causa de la situación es la contaminación del aire. La ciudad es el epicentro de una cuenca minera repleta de explotaciones a cielo abierto, que se suman a las precipitaciones invernales y generan la nieve negra.

Lo que estás viendo no es una película sobre el fin del mundo.

Son las imágenes que ciudadanos de Rusia han captado. Es nieve negra y tóxica cubierta por polvo de carbón. pic.twitter.com/Ihj8pblfkv — AJ+ Español (@ajplusespanol) February 15, 2019

Ecodefense, una grupo ecologista local, explicó que este fenómeno lleva varios días y que no es la primera vez que ocurre en Rusia.

La contaminación en esta región es un problema latente, pues está habituada a nieve de todos los colores. En San Pertersburgo cayó azul y en Siberia naranja y, ahora, negra.

Tóxica y nociva para la salud

El fenómeno no representa nada bueno. Ecodefense publicó un informe en 2015 en el que evaluó el impacto de la minería en el Kuzbass.

Los resultados fueron alarmantes, pues indicaban que la esperanza de vida entre los hombres caía a 66 años. Además, el cáncer, parálisis cerebral y tuberculosis superaron las métricas rusas.

Una zona minera

Bajo el Kuzbass están los principales yacimientos de carbón en el mundo. Esta zona minera se explota desde tiempos de Stalin e impulsa la economía local.

Debido a la situación, las organizaciones medioambientales le piden al gobierno de Putin que existan mayores regulaciones que puedan contrarrestar los efectos de la contaminación.