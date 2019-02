Cámara baja de EE.UU. intenta regular el control de armas

WASHINGTON (EFE).- La Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que exige que se comprueben los antecedentes penales del comprador en toda venta de armas, lo que la convierte en la iniciativa legislativa más importante de las últimas dos décadas en este ámbito.

La ley bipartidista de revisión de antecedentes la aprobaron con una votación de 240 a favor -232 provenientes de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes- y 190 en contra.

El proyecto deberá pasar ahora a consideración del Senado, de mayoría republicana, donde es probable que naufrague por falta de apoyo.

Pero en caso de recibir el visto bueno en la Cámara Alta, la propuesta debería ser firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que los analistas consideran poco probable.

Según el diario The Hill, la nueva legislación amplía el requisito de comprobación federal de antecedentes penales a las ventas entre particulares, incluidas las transacciones en ferias de armamento, a través de internet o por anuncios clasificados.

Bajo la ley actual, solo los vendedores de armas con licencia están obligados a llevar a cabo verificaciones de antecedentes a sus clientes.

Sobre el proyecto, el congresista demócrata John Sarbanes destacó en un comunicado que “por primera vez en mucho tiempo, el Congreso ha dado un paso significativo hacia la mejora de la seguridad de las armas en Estados Unidos”.

Para Sarbanes, el borrador de ley muestra al público que pueden tomar medidas serias y bipartidistas para “reducir la epidemia de la violencia con armas”.

La congresista Madeleine Dean destacó en su cuenta de Twitter antes de la votación que la Cámara de Representantes haría historia, e indicó que iban a votar por las personas y que continuarán trabajando por el fin de la violencia con armas.

We voted in favor of a historic bill to require universal background checks. I’m emotional thinking of the advocates that worked tirelessly for this moment – including the 2016 @HouseDemocrats sit-in led by @repjohnlewis. Thank you all for your hard work!#EndGunViolence #HR8 pic.twitter.com/gL1vMwnPxH

— Congresswoman Madeleine Dean (@RepDean) February 27, 2019