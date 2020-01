Cámara de Representantes aprueba limitar el poder militar Donald Trump

WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves por 224 votos contra 194 la Resolución de Poderes de Guerra para limitar que el ejército aumente las hostilidades contra Irán.

La medida indica que, sin la autorización del Congreso, las hostilidades de la administración Trump contra Irán deben terminar en un plazo de 30 días.

Tras la votación de este jueves, el proyecto pasará al Senado, donde podría ser ratificado o desechado por la mayoría republicana.

