MÉXICO.- En medio de una crisis por el cierre de gobierno de EE.UU., una campaña publicitaria de Aeroméxico destinada a atraer viajeros estadounidenses, se volvió viral redes.

En la publicidad “Descuentos de ADN” aparece un grupo de residentes Texanos, a quienes entrevistan los empleados de la aerolínea para averiguar el motivo por el que sus habitantes no quieren conocer México.

El eslogan del anuncio es “no hay bordes entre nosotros”, enfocado en cuestionar los prejuicios de los estadounidenses sobre el país vecino.

Antes de 1836 Texas era parte de México.

Más adelante en el anuncio, aquellos que dijeron que les disgusta el país descubren mediante un test de ADN que tienen un porcentaje de mexicanos.

A mayor porcentaje, mayor descuento ofrece la aerolínea.

To inspire more travelers to visit Mexico, Aeroméxico revealed some surprising information to Americans about their own heritage.

