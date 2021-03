Campaña del doctor Fauci para que latinos se vacunen contra el Covid

El doctor Anthony Fauci fue el invitado de honor del espectáculo digital El almuerzo con Caro, que conduce Carolina La Venenosa Sandoval.

El asesor médico principal de la Casa Blanca habló de la importancia de vacunarse contra el coronavirus, según el portal de People en español.

Cierto y falso

Ayudada por su mamá Amalia Guzmán y a su hija Bárbara Camila, Carolina preguntó al doctor Fauci sobre los mitos y las realidades acerca de la vacuna contra el Covid-19 en su programa en Instagram Live, que tienemás de nueve millones de seguidores.

Carolina no pudo evitar expresar su admiración hacia el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y emocionada hasta las lágrimas le expresó su cariño y lo llenó de halagos.

"Lo amo"

"Soy de su equipo. Lo amo desde el fondo de mi corazón", le dijo la venezolana, quien como buena parte de su audiencia se mostró emocionada de que una figura como Faucci apareciera en su show.

Tras sonrojarse por los halagos, el asesor presidencial contestó a la pregunta de Carolina sobre cuándo los menores podrán vacunarse, ya que está ansiosa por vacunar a su hija menor, Amalia Victoria, de 4 años.

Anthony Fauci anuncia posible fecha para vacunar a niños contra COVID-19.https://t.co/gYvZagSKeS — El Heraldo de México (@heraldodemexico) February 28, 2021

Hay que esperar

La respuesta sorprendió a la conductora, ya que el doctor Fauci señaló que los niños de esa edad deberán esperar probablemente un año más para ser vacunados contra el Covid.

Carolina le presentó a su madre y a su hija de 17 años, que aprovecharon la oportunidad para preguntar al doctor sobre sus experiencias personales.

Molestias

"¡Lo amo doctor Fauci!", expresó Amalia Guzmán. "Yo me vacuné y en la primera vacuna no me dio nada, pero en la segunda si me dio un dolor generalizado, ¿es normal?"

El doctor le reiteró que sus síntomas eran completamente normales y confesó que a él le sucedió lo mismo tras recibir la vacuna antiCovid.

Y los jóvenes

Bárbara, quien ejerció de traductora, pidió saber cuándo deberían los jóvenes como ella obtener la vacuna contra el coronavirus.

"Ya la deben de obtener. No sé qué es lo que esperan. Ya hemos inyectado más de 80 millones de dosis…. hay mucha gente que se ha vacunado y hasta ahora no ha habido ningún problema", afirmó el doctor Fauci.

Confinamiento

Carolina Sandoval también le transmitió lo difícil que resulta el confinamiento para todo el mundo, un tema que también la hizo emocionarse.

"Es un sentimiento de preocupación, por supuesto. Todo el país ha estado en confinamiento por casi un año ya y es una tensión muy dura para tus emociones y sentimientos".

El Dr. Anthony Fauci dice que el fin de la pandemia podría llegar a finales de verano, en el otoño o hasta el próximo invierno. Pero ¿que piensa sobre una posible vacuna anual del COVID-19? https://t.co/vnX0hmxpnd — TELEMUNDO 52 (@TELEMUNDO52) March 4, 2021

La solución

"Solo tienes que aguantar un poco más. Las vacunas serán la solución. En cuanto más y más gente las obtenga, podremos gradualmente regresare a la normalidad", comentó Fauci.

"Esperemos que para este otoño ya haya suficiente gente vacunada que se puedan empezar a hacer algunas de las cosas normales que se hacían en sociedad. Solo hay que aguantar, hay luz al final del camino y vamos en la dirección correcta".

Campaña federal

El encuentro entre La Venenosa y el doctor Faucci es parte de una nueva campaña del gobierno de Estados Unidos dirigida a la comunidad latina para confrontar mitos y disipar dudas.

Ya que es uno de los segmentos de la población que menos se ha vacunado hasta ahora pese a ser uno de los más afectados por la pandemia del coronavirus.

Con información de redes sociales.