Canadá reporta cero muertes por Covid-19

Canadá reportó cero muertes por Covid-19 este viernes, por primera vez en seis meses de lo que va de la pandemia. La última vez que el país registró este número fue el 15 de marzo, ante el anuncio del cierre de fronteras con el resto de Norteamérica.

De acuerdo con información de CBS News, Canadá ya realizó 6 millones de pruebas de Covid-19, de las cuales el 2.1 por ciento dio positivo. Con lo anterior, el día viernes se registraron 702 nuevos casos, contra cero muertes por coronavirus.

Al respecto, la doctora Theresa Tam –encargada del manejo de la pandemia en este país- destacó el esfuerzo de los canadienses por acatar las medidas preventivas, que han llevado a la baja de casos positivos de Covid-19.

1/2 To date, labs across 🇨🇦 have tested 6,046,330 people for #COVID19, w\ an average ~2.1% positive overall, for a rate of 160,853 people tested per million population in Canada. https://t.co/jrZH3tHRUo