Canadiense cuenta su pesadilla: ''hace 9 meses soporto el Covid-19''

CIUDAD DE MÉXICO.- Ashley Antonio, de 35 años, comenzó a sentirse mal a finales de marzo. La canadiense pensó que era un mal estomacal. Pero un día apenas pudo pararse. Fue el principio de una pesadilla que se ha prolongado 259 días.

Su caso, difundido por la cadena CBC, de Canadá, es uno de los conocidos como pacientes "de largo plazo": personas que llevan meses luchando con las consecuencias del coronavirus.

"Algunas veces me siento bien; otros días despierto y no puedo respirar. No me puedo mover", contó Ashley a CBC.