Cancela actos políticos

Trump afirma que protegerá a estadounidenses

WASHINGTON (EFE).— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer la cancelación de la Convención Nacional Republicana prevista para el 25, 26 y 27 de agosto en Jacksonville (Florida), una de las zonas más castigadas del país por la pandemia del coronavirus.

“No es el momento adecuado para tener una gran convención”, dijo durante una rueda de prensa Trump, que detalló que mantiene la reunión de delegados convocada para el 24 de agosto en Charlotte (Carolina del Norte) y en la que será oficialmente designado como el candidato republicano a las elecciones de noviembre.

El evento completo estaba inicialmente previsto en Charlotte, pero Trump forzó al Partido Republicano a trasladarlo a Florida después de que las autoridades locales en Carolina del Norte limitasen el aforo permitido debido a la pandemia.

En Jacksonville los republicanos pretendían reunir a 15,000 personas en un estadio al aire libre para el discurso de aceptación de Trump y otros actos políticos.

“Tengo que proteger a los estadounidenses (...) no hay nada más importante que proteger a nuestra gente”, afirmó el mandatario, que desde esta semana ha dado un giro discursivo sobre el Covid-19, urgiendo a la ciudadanía a usar mascarillas y a evitar concentraciones.

“Les he dicho a mi equipo que el momento para el evento no es el correcto, simplemente no está bien con lo que ha sucedido recientemente”, dijo Trump, refiriéndose al aumento de contagios y muertes de los últimos días en Florida.

Pese a cancelar los actos políticos con público, el presidente ha dicho que mantendrá su discurso de aceptación, aunque no ha detallado el formato.

Los demócratas, por su parte, también anunciaron recientemente la cancelación de la mayor parte de su convención, que debía celebrarse la semana previa a la republicana en Wisconsin y que ahora será virtual.

Sin embargo, los demócratas también mantendrán algunos actos en formato reducido en Milwaukee, como por ejemplo el discurso de aceptación del exvicepresidente Joe Biden como rival de Trump en las elecciones.

Biden aventaja con 13 puntos a Trump entre posibles votantes del estado clave de Florida, según una encuesta divulgada ayer por la Universidad de Quinnipiac.

El 51% de los encuestados señaló que votaría por el demócrata en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, mientras que un 38% elegiría al republicano, porcentajes que fueron el 46% y 42%, respectivamente, en el mismo sondeo en abril.

“Trump no escapa a los cambios de humor y las preocupaciones de los votantes en Florida. Sus números en descenso son un golpe para uno de los estados clave que espera ganar”, dijo Tim Malloy, analista de sondeos de Quinnipiac.

Florida se presenta como uno de los estados más reñidos el próximo noviembre, cuando Trump buscará arrebatar de nuevo a los demócratas los 29 votos electorales del estado, del total nacional de 538 del Colegio Electoral.

Los encuestados sin embargo favorecieron a Trump frente al exvicepresidente Barack Obama (2009-2017) en el manejo de la economía, con el 50 % frente al 47 %.

Sin embargo, consideran que Biden sería mejor en el manejo de problemas como la atención médica, la respuesta a la Covid-19, una crisis y la desigualdad racial.

La encuesta de la Universidad de Quinniapiac fue realizada del 16 al 20 de julio pasado entre 924 floridanos que se identificaron como votantes registrados con un margen de error de muestreo de +/- 3,2 puntos porcentuales.

Biden aventaja a Trump por un promedio de 8.7 puntos en las encuestas de opinión nacional, según el portal especializado Real Clear Politics, mientras en Florida esa ventaja es de 7 puntos.

Por otro lado, el 61 % de los encuestados piensa que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, aliado político de Trump, reabrió la economía “demasiado rápido”.

Además, el 70 % cree que la propagación del coronavirus está fuera de control en Florida.

Otro 79 % considera que el republicano debe exigir a las personas en el estado que usen máscaras faciales en público, a lo cual ha estado reacio.

“Existe un apoyo abrumador para requerir máscaras faciales entre todas las edades y todos los demás grupos demográficos”, señaló en un comunicado de prensa de Quinniapiac.