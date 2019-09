Cancela negociaciones secretas

EE.UU. responde a ataque radical de los talibanes

WASHINGTON (EFE).— El súbito anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de la cancelación de las conversaciones de paz con los talibanes pone en duda el plan de retirada de las tropas de Washington en Afganistán e incrementa el riesgo de un recrudecimiento de la violencia en el país centroasiático.

“La cuestión es que cuando los talibanes trataron de ganar ventaja en la negociación realizando ataques terroristas dentro del país, el presidente (Donald) Trump tomó la decisión adecuada. No tenía sentido recompensarlos por este tipo de mal comportamiento”, dijo ayer el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista en la cadena CNN.

No obstante, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que Washington sigue abierto a alcanzar un acuerdo de paz con condiciones tras el atentado mortal de Kabul del jueves.

Entre los temas que los talibanes habían aceptado, indicó Pompeo, se encontraban sentarse a negociar con el gobierno afgano, alcanzar una cierta reducción en los niveles de violencia y romper con Al Qaeda.

No obstante, remarcó que “si no se cumplen esas condiciones no vamos a entrar en ningún acuerdo”.

Las palabras de Pompeo se generan un día después de que Trump anunciara la suspensión de un encuentro “secreto” con los talibanes y el gobierno de Afganistán planeado para ayer en Estados Unidos y la cancelación de las conversaciones de paz.

Trump justificó la decisión en una serie de mensajes en Twitter después del reciente atentado terrorista perpetrado por los talibanes en Kabul, la capital afgana, en el que murieron una docena de personas, entre ellas un soldado estadounidense.

“Sin ser conocido casi por nadie, los principales líderes talibanes y, de forma separada, el presidente de Afganistán, iban a encontrarse de manera secreta conmigo el domingo en Camp David”, dijo por sorpresa el mandatario el sábado, en referencia a la residencia de descanso presidencial en Maryland, a las afueras de Washington.

Trump señaló que “desafortunadamente, y con el objetivo de conseguir falsa capacidad de negociación, admitieron un ataque en Kabul”, en el que murió un soldado estadounidense y otras 11 personas.

Desde Doha, el portavoz de la oficina política de los talibanes en Doha, Suhail Shaheen, calificó ayer de “sorprendente” el anuncio “repentino” de Trump y agregó que siembra dudas sobre la “credibilidad” del presidente de Estados Unidos.

“Hace unos días finiquitamos un acuerdo con la parte estadounidense, su contenido fue subrayado por los dos equipos y fue entregado al lado catarí. Todos estaban satisfechos, se acordó que sería anunciado por el gobierno de Catar”, afirmó Shaheen en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, desde el Congreso estadounidense varios legisladores republicanos expresaron su rechazo a las conversaciones estadounidense en territorio estadounidense, en una clara señal al presidente Trump y lo que complica aún más el panorama.

“Camp David es donde los líderes de Estados Unidos se encontraron para planear nuestra respuesta después de que Al Qaeda, apoyada por los talibanes, matase a 3,000 estadounidense en los ataques del 11 de septiembre de 2001. Ningún miembro de los talibanes debería pisar ese lugar. Nunca”, remarcó Liz Cheney, congresista republicana e hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009).

Washington y la formación insurgente mantuvieron nueve rondas de negociación en Catar y recientemente se hizo público un borrador de acuerdo que preveía la retirada en 135 días de 5,000 soldados estadounidenses desplegados en Afganistán.

Esta retirada parcial dejaría el contingente estadounidense en Afganistán en un nivel muy similar al que tenía cuando el presidente llegó al poder en 2017, cuando había 8,400 soldados en el país.

Desde el fin de la misión de combate de la OTAN en enero de 2015, Estados Unidos mantiene un contingente en el marco de la nueva misión aliada de asesoramiento a las tropas afganas y otro en tareas “antiterroristas”.

La guerra de Afganistán es el conflicto más largo en el que ha estado inmerso Estados Unidos, donde lleva presente desde hace más de 18 años y más de 2,300 estadounidenses han perdido la vida.

Amenaza a Estados Unidos

Los talibanes dijeron ayer que la abrupta decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cancelar conversaciones en curso, justo cuando el grupo insurgente estaba listo para cerrar un acuerdo que pusiera fin a la guerra, podría generar nuevas pérdidas de vidas de soldados estadounidenses en Afganistán.

Mensaje talibán

El grupo insurgente de línea dura publicó un comunicado horas después de que el presidente de Estados Unidos canceló una reunión con los talibanes para discutir el borrador de acuerdo de paz.