Candidata legislativa, gana elección disfrazándose de personaje de anime

TAIWÁN.— Lai Pin-yu de 27 años, es una joven activista y candidata legislativa por el Partido Democrático Progresista de Taiwán que decidió que la mejor manera de conseguir votos y apoyo, era por medio del cosplay.

Gracias a unas imágenes en redes sociales, la joven candidata no tardó en hacerse viral debido a que se vistió de "Asuka Langley", un personaje del anime "Neon Genesis Evangelion", para realizar su campaña política.

En las imágenes viralizadas, la joven taiwanesa luce el característico atuendo de Asuka, personaje de un anime.

Sin embargo no sería la primera vez que Pin-yu se caracteriza de algún personaje.

Se sabe que también ha interpretado a Rei Ayanami, del mismo anime, así como a Sailor Mars de Sailor Moon, entre otros personajes.

La candidata no tardaría en ganarse el afecto de varios dentro de la comunidad otaku, sin embargo varios personajes de la comunidad política en Taiwán consideraron su atuendo como poco profesional.

Aun con las malas críticas, Lai Pin-yu ganó la candidatura por la legislatura del distrito 12 de New Taipei.

Con más de 83 mil votos contra los 2 mil de su contrincante. el ex alcalde de Taipei, Lee Yong-ping, al que agradeció por ser su rival en la contienda y por tener una votación justa.

Lai Pin-yu won her election, beating the incumbent Huang Kuo-chang.



wtf i love choosing political candidates by nepotism instead of respectability or experience now pic.twitter.com/yjXRleLDHi