Caos en alta mar; 277 pasajeros contrajeron un virus en un crucero

MIAMI.— Un crucero regresará antes de lo previsto a Florida y reembolsará a los pasajeros el costo total de sus boletos. 277 huéspedes y tripulantes se enfermaron de un virus en su viaje a Jamaica.

El crucero Oasis of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, regresará el sábado a Port Canaveral.

El barco zarpó de allí el domingo para un crucero de siete días por el Caribe.

Al respecto el portavoz de la compañía, Owen Torres, dijo:

Los pasajeros colocaron mensajes en medios sociales el miércoles, diciendo que se vieron forzados a quedarse a bordo tras atracar en Falmouth, Jamaica, para lo que se suponía fuese un día de excursiones.

Torres dijo que regresar un día antes le da a la compañía de cruceros “más tiempo para limpiar y esterilizar completamente el barco” antes de que zarpe de nuevo.- Con información de AP

Tough situation, everyone maintaining a good attitude. Oasis of the Seas aborting a trip to Cozumel, returning immediately to Port Caneveral due to Norovirus outbreak. Docking Saturday. pic.twitter.com/WoWlHuadE4

— Alan Thomas (@alan_thomas13) January 10, 2019