Capta a su hijo de cinco años llorando de frustración por una clase virtual

Jana Coombs es una madre de Georgia (Estados Unidos) que decidió fotografiar a su hijo mientras lloraba frente a la pantalla de la computadora, al no entender la lección que se estaba presentando en una clase virtual.

Su pequeño apenas tiene cinco años, pero no pudo aguantar la presión al no entender lo que su maestra explicaba a través del monitor, ante lo cual terminó llorando.

A mother captured an emotional photo of her son becoming so frustrated with the remote back-to-school experience that he put his head down and cried. "I just took that picture because I wanted people to see reality," Jana Coombs told a CNN affiliate. https://t.co/uy1vf3vAXz