Captan a 14 elefantes en un festín de vino de maíz, terminaron ebrios

Mientras los humanos se mantienen aislados en cuarentena, a fin de evitar el contagio del coronavirus (Covid-19); tal parece que la naturaleza ha decido manifestarse como han demostrado las fotografías de delfines nadando en los –cada vez más claros- canales de Venecia.

Ahora en la provincia de Yunan, al suroeste de China, al menos 14 elefantes salieron de su hábitat en busca de comida. Sin embargo, al parecer los paquidermos no encontraron más que una plantación de vino de maíz.

Los elefantes terminaron por comerse al menos 30 kilos del vino de maíz, lo que ocasionó que terminaran “ebrios”. Los 14 animales ya no pudieron continuar su regreso a casa, por lo que terminaron acurrucados en medio de una plantación de té, cercana al lugar de su “buffet” previo.

While humans carry out social distancing, a group of 14 elephants broke into a village in Yunan province, looking for corn and other food. They ended up drinking 30kg of corn wine and got so drunk that they fell asleep in a nearby tea garden. 😂❤️ https://t.co/Xm1Mou497o pic.twitter.com/lmByfcD1sg

Un usuario en Twitter compartió las fotografías en la red social, sin embargo, al ser tomadas en un país que dio origen a la pandemia del coronavirus; tuvo que aclarar que él no fue quien tomó las imágenes, sino un conocido chino que se las compartió en un mensaje privado.

I’ve taken a whole lot of abuse for posting this ;just to be clear , I’m not in Yuhan and didn't take the photos - it was sent to me via email from a friend & I wanted to share with you to add some light & love to our world right now - it’s to lift our spirits and with love x