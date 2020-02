PARAGUAY.— En Paraguay se ha desatado la crítica hacía jueces, quienes se les vio en un video "soplándose" las respuestas de un examen.

A la prueba se presentaron 33 candidatos con el fin de ocupar el cargo que dejará vacante la jueza Miryam Peña Candia.

Una transmisión delató a los jueces

El miércoles pasado, se transmitió por internet la prueba que realizaron varios jueces para tratar de obtener el cargo de la jueza Miryam Peña Candia, quien deja el puesto.

En el video que se pudo ver en línea; mostró como lo que sucedido con dos jueces en particular, habría pasado desapercibido el día del examen.

En el clip, se muestra todo lo que sucedió en el salón donde se realizó la prueba, sin embargo, pasados unos 40 minutos, se puede observar con claridad a dos jueves haciendo trampa.

¿Copiatín en el examen de conocimientos para el cargo de ministro de la Corte Suprema de Justicia?. Las cámaras del Consejo de la Magistratura captaron hoy este diálogo en plena prueba, entre los Doctores Rubén Rodríguez Toledo y Oscar Rodríguez Kennedy (atrás) pic.twitter.com/A2r2fvazHA — Gustavo Velazquez💙 (@GustavoVelazque) February 13, 2020

Se trata de Rubén Darío Romero Toledo, un exministro del Consejo de la Magistratura, quien se da vuelta en dos ocasiones para 'soplarle' algo al exjuez Óscar Rodríguez Kennedy.

Tras difundir el video, las fuertes críticas no pararon de llegar; no obstante, el Consejo no ha hecho caso omiso y por ello el jueves se celebró una sesión extraordinaria para decidir qué hacer con los aspirantes.

El presidente de los jueces, Roberto González, declaró muy avergonzado que ese acción se trató de un "infeliz episodio".- Con información de Infobae

