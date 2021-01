Autoridades dieron a conocer que la especie atacada por varios humanos está en peligro de extinción.

LA INDIA.— La policía del estado de Uttar Pradesh, en el norte de India, arrestó a tres personas presuntamente involucradas en el asesinato de un delfín, en peligro de extinción, luego de que un vídeo del incidente se volviera viral en las redes.

Horrifying, speechless watching this Dec 31 video from UP’s Pratapgarh. Men laughing while battering a river dolphin. If that’s a Ganges Dolphin, it’s a critically endangered species and also India’s national aquatic animal. The murderers have been arrested by @pratapgarhpol. pic.twitter.com/6xShD4g7lr