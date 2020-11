Muere Carla Sacchi, la abuelita a la que le llevaban serenatas en hospital

ITALIA.- Una de las imágenes más virales que dejó el coronavirus fue la de Stefano Bozzini, un hombre de 81 años, tocando el acordeón afuera del hospital en el que estaba ingresada Carla Sacchi, su esposa.

Debido a los protocolos, Bozzini ofreció una serenata tanto para su esposa como para todos los presentes en el hospital de Castel San Giovani, situado en Piacenza. Ahora, la alcaldesa de la provincia, Patrizia Barbieri informó que la mujer falleció.

Sacchi había regresado a casa hace unos días, pero el jueves perdió la vida: "En esa serenata bajo las ventanas del hospital todos reconocimos el amor, en la simplicidad e inmediatez de su lenguaje universal. La enfermedad ha roto su abrazo y me gustaría darles a ambos, desde la conmoción de toda la comunidad de Piacenza, un mensaje muy especial. Dar gracias al señor Stefano por ese gesto de ternura que nos recordó lo que realmente es quererse".

Hay historias de amor que conmueven y ésta sin duda es una de ellas.

Cuando lo captaron llevando serenata, el “abuelito” dijo a la Vanguardia que esta acción la hizo por amor, para agradecerle todo lo que él le había dado: “No pude verla en el hospital, así que fui al patio con el acordeón. Mi corazón me dijo que fuera, así que al menos pude verla”.

En el vídeo se ve a Stefano sentado en una banca dentro del estacionamiento del hospital, su mujer lo estaba observando desde la ventana y así, lograron estar juntos en la distancia. Alguien grabó el concierto y publicó el vídeo en las redes sociales, donde rápidamente se volvió viral. Una muestra de humanidad y alegría en momentos tan dramáticos.

"Per noi è stato il primo distacco in 47 anni di matrimonio,mi è crollato il mondo addosso.Ho fatto la prima cosa che mi è venuta in mente:la fisarmonica sotto la finestra"

