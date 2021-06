Carta de la madre de Anna y Olivia: "Lo que daría por peinarles el pelo"

TENERIFE.- Beatriz Zimmermann, madre de Anna y Olivia, las nombradas “niñas de Tenerife”, escribió una carta en la que destacó el significado de la “violencia vicaria” como consecuencia de la muerte de sus hijas.

La mujer también pidió que se endurezcan las leyes para proteger a los niños y que 27 de abril, día de la desaparición de sus hijas, se conmemore el Día Nacional del Niño.

"Ellos no tienen por qué cargar con esa mochila y si el amor se acaba, lo más importante es el bienestar de los hijos. Si hay maltrato en los progenitores hay que ser muy tajantes porque los niños no pueden estar creciendo viendo violencia. Los niños son el futuro y es muy importante que crezcan observando un ambiente de respeto, paz, amor y tranquilidad", dice Beatriz en su carta.

Al principio, la madre agradece a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y desearon que la historia tuviera un final feliz.

"Desgraciadamente no fue así, sufriendo en dolor el acto más monstruoso que una persona puede cometer: matar a sus propios e inocentes hijos".

Beatriz desea que la muerte de Anna y Olivia no haya sido en vano y sostiene que "aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento a mundo, sino todo lo contrario; que trascienda en amor para los niños en forma de protección, educación y respeto. Aunque ahora sintamos el mayor odio, desesperanza y dolor, no sea para traer más sufrimiento a mundo, sino todo lo contrario".

“Muchos padres miran ahora a sus hijos de otra manera y valoran mucho más el amor y los momentos diarios de las cosas simples". "Ese maravilloso día a día que tanto echo de menos. Lo que yo daría por peinarles el pelo. Ese simple acto ahora mismo es lo que más desearía", asevera.

La madre reconoce que sus hijas “estaban llenas de amor” y continúa diciendo que ahora las pequeñas son “dos ángeles que le enseñaron una lección" y deja claro que, como madre, va a luchar "en contra de estas injusticias y el bienestar de los niños. Por ellas y por todos los niños".

Quería que sufriera

"Ojalá yo hubiera estado en ese momento junto a ellas de la mano y morir juntas. Pero eso no pudo ser porque Tomás quería que sufriera buscándolas sin descanso y de por vida. Esa fue la razón por la que dejarme a mí con vida y, por supuesto, él no quedar como el mayor asesino de la historia. Aquí la justicia salió a la luz".

Igualmente, espera que la muerte de las niñas "sirva para crear mayor conciencia sobre el amor que entregamos a nuestros hijos, en valorarlo y cuando estamos con ellos no tener la cabeza en otros asuntos, sino en ellos", concluye.

¿Qué pasó con el padre de las niñas?

Tomás Gimeno, el hombre desaparecido junto a sus dos hijas Anna y Olivia, de uno y tres años respectivamente, el pasado 27 de abril en la isla española de Tenerife, habría dado muerte a las niñas en su finca y arrojado sus cuerpos al mar, en un plan preconcebido para causar a su expareja el mayor dolor, según la investigación.

Son datos de un auto judicial difundido este sábado, tras conocerse que Olivia, la niña mayor, cuyo cadáver fue localizado el pasado jueves, dentro de una bolsa de deporte y hundido en el mar a mil metros de profundidad, murió a causa de un edema pulmonar agudo, de acuerdo a las primeras informaciones de la autopsia.

Según la magistrada encargada de dirigir la investigación, Gimeno, de 35 años, "de manera deliberada quiso colocar (a su expareja y madre de sus hijas) en la incertidumbre acerca de la suerte o destino que habían sufrido en sus manos Olivia y Anna".

En el auto, la jueza deja sin efecto la vigente orden internacional para la detención del presunto parricida por el delito de sustracción menores y sustituirla por otra por dos delitos agravados de homicidio y uno contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género

La magistrada expone en el mismo texto los resultados de la investigación en un relato en el que revela que, desde que se rompió la relación entre los padres de las niñas, hace cerca de un año, Tomás dedicó a su expareja "un trato vejatorio y denigrante" con "comentarios descalificativos, ofensivos y ultrajantes".

Con ellos, señala, pretendía menospreciar a la madre de sus hijos "por haber rehecho su vida con una nueva pareja" y aseguraba no tolerar "que compartiera momentos con sus hijas".

Un edema de pulmón

Este sábado además el Tribunal Superior de Justicia de Canarias comunicó que la pequeña Olivia Gimeno falleció a causa de un edema agudo de pulmón, según la autopsia a la que fue sometido su cuerpo, y a la espera del resultado de los análisis toxicológicos, biológicos e histopatológicos.

La mayoría de los 39 asesinatos de menores por sus padres o las parejas o exparejas de sus madres registrados en España desde 2013 se produjeron tras la separación, el divorcio o el inicio de la mujer de una nueva relación sentimental. El caso de estas dos niñas sería uno de ellos, pues aún no figuran en estadísticas oficiales.

.- Con información de El País y EFE.