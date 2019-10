El presidente Donald Trump envió una carta al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, la semana pasada instándole a llegar a un acuerdo con los kurdos. “No seas un tipo duro. ¡No seas tonto!”, le dijo.

La carta está fechada el 9 de octubre, lo que significa que fue escrita solo tres días después de que Trump ordenó la retirada de las tropas estadounidenses del norte de Siria.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩'s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not "be a tough guy! Don't be a fool!" Says he could destroy Turkey's economy if #Syria is not resolved in a humane way.