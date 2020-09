El caso de Denis Vashurin, parece niño y tiene 32 años: 'No envejezco'

RUSIA.- Denis Vashurin es un caso especial, su apariencia engaña a las personas pues se ve como si estuviera entrando a la adolescencia, un niño de máximo 13 años. Sin embargo, tras su rostro se oculta su verdadera edad. Denis tiene 32 años y vive en Primorie, Rusia. Su historia se viralizó en los últimos y días y sorprendió al mundo luego de una entrevista que se publicó en Youtube.

De acuerdo con el relato del hombre, su vida no es fácil sobre todo por las demás personas. La policía lo ha detenido porque no creen que sea un adulto. Incluso las autoridades sospechaban que se trataba de un niño que pegó su foto en documentos de otra persona.

"No envejezco ¿Por qué tengo que dar explicaciones a alguien siempre?", se lamentó Denis, quien pide que las personas no lo juzguen por su apariencia. "No puedes vivir mi vida. No sabes cómo vivirías en mi cuerpo, en mi situación, en qué tipo de persona te convertirías. Por lo tanto, no juzgues", manifestó.

Fotos: Instagram

¿Cómo dejó de crecer?

Desde pequeño, Denis notó que no se desarrollaba igual que los otros niños. A pesar de que se ve como un menor, él asegura que tiene los mismos padecimientos y dolores que un adulto. En la actualidad tiene novia y trabaja en una empresa de energía eléctrica, prefiere vivir en su pueblo porque la gente ya lo conoce y no tiene que explicar su aspecto.

.- Con información de RT y La Nación.