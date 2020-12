Caso Florencia: imputan a operadora que cortó la llamada de auxilio

Florencia Romano, de 14 años, salió de su casada el pasado sábado 12 de diciembre y ya no volvió. Pasó cinco días desaparecida, hasta que la policía encontró su cuerpo en un descampado, envuelto en unas sábanas y parcialmente calcinado.

Por este caso de feminicidio ocurrido en la localidad Maipú, en Mendoza (Argentina) fueron imputados Pablo Arancibia (de 33 años) y Micaela Méndez (27). Aunque también se presentaron cargos en contra de la operadora del 911, Soledad Herrera, que desestimó y cortó la llamada de emergencia.

Operadora cortó la llamada de emergencia

En el audio de dicha llamada, solicitada por un juez, se escucha a un hombre reportar un caso de violencia de género en casa de sus vecinos, donde presuntamente escuchó gritos de auxilio. La operadora le pide la dirección y éste se la proporciona, entonces Soledad dice que no puede ubicarla:

Femicidio de Florencia Romano: El llamado al 911 que desestimó una policía.

🚨Se dio a conocer el audio del llamado al 911 que realizó un vecino de Gutiérrez, Maipú, que denunció un hecho de violencia de género en la dirección de Pablo Arancibia, el hombre imputado.#Rosario3 pic.twitter.com/OCxGkDm9IK — Rosario3.com (@Rosariotres) December 19, 2020

“Sí figura en Google Maps, señora. ¿Usted es policía o no?”, responde impaciente el vecino, a lo que la operadora corta la llamada, aparentemente irritada, con un “Hasta luego, señor”.

Los oficiales suponen que por el horario en que sucedió la llamada, los gritos debían ser de Florencia pidiendo auxilio mientras era asesinada.

Tras ser suspendida y retirada de su puesto, el fiscal determinó acusar a la operadora por un caso de abandono de persona en contexto de violencia de género; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Liberan a uno de los implicados en el caso

El caso de Florencia Romano dio un nuevo giro cuando Micaela, actual pareja de Arancibia –de oficio carnicero-, salió de la cárcel en Mendonza, luego de que la defensa presentó pruebas fotográficas de que no estaba presente en el momento en que la adolescente fue asesinada, pues estaba en una reunión con sus familiares.

Micaela continúa imputada por el caso, aunque seguirá el proceso en libertad.

Florencia contactó a su agresor por Instagram

De acuerdo con las investigaciones, la adolescente habría mantenido contacto con su agresor a través de Instagram y quedaron de verse el día que Florencia desapareció.

Al ser interrogado, el carnicero confirmó que ese día estuvo con la joven, pero que en la tarde la acompañó a la parada de autobuses y no supo más de ella.

No obstante, los oficiales señalaron que las cámaras de vídeo no se presenta ningún movimiento descrito por Arancibia y que la tarjeta SUBE (estudiantil) de Florencia no registró otra ruta ese día.

En cambio, para los agentes de investigación llamó más la atención los 50 arañazos que el hombre presentaba en el cuerpo, los cuales, según dijo, se los causó un gato.

Actualmente continúan las investigaciones del caso, por el que la Fiscalía podría pedir una cadena perpetua.- Con información de Infobae.