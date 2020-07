Caso Madeleine McCann: buscan su cuerpo en pozos del Algarve

LISBOA.- La Policía Judicial (PJ) portuguesa revisó en las últimas semanas varios pozos del Algarve en busca del cuerpo de la niña británica Madeleine McCann, desaparecida en la zona hace 13 años, reveló la cadena pública RTP.

Según divulgó la cadena, las autoridades realizaron búsquedas en varios pozos del municipio Vila do Bispo, situado a unos 15 kilómetros de Praia da Luz, donde desapareció la niña cuando estaba de vacaciones con sus padres y sus hermanos en el Algarve.

Aunque no encontraron su cadáver, la PJ tendría más indicios que apuntan a que el alemán Christian B., el principal sospechoso del "caso Maddie", es el responsable de la desaparición.

Madeleine McCann desapareció la noche del 3 de mayo de 2007 de la habitación en la que dormía con sus hermanos Amelie y Sean, apenas bebés, en el apartamento de Praia da Luz en el que pasaba las vacaciones.

Sus padres, Kate y Gerry McCann, cenaban con unos amigos en un restaurante cercano y aseguraron a la policía que se turnaban para vigilar que sus respectivos hijos dormían. En una de esas visitas, se descubrió que Maddie ya no estaba.

