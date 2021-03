Casos de trombosis tras la vacuna AstraZeneca: ¿cuál es el riesgo?

VIENA.- Una "extremadamente rara" reacción inmune fue la causante de la trombosis que provocó la muerte de una enfermera austríaca; diez días después de vacunarse con el fármaco de AstraZeneca, según el análisis del Hospital General de Viena que se acaba de hacer público.

Una portavoz de ese centro, que realizó la autopsia a la fallecida, una enfermera de 49 años, confirmó esa conclusión a la radiotelevisión austríaca ORF.

Esa respuesta inmune que provoca la coagulación es "extremadamente rara" y en él intervienen una serie de inusuales combinaciones, según ha declarado a la ORF Sabine Eichinger, especialista en trastornos de coagulación de la Universidad de Medicina de Viena.

Según Eichinger, ese tipo de reacciones a la vacuna sólo se presentará en muy pocos pacientes y, en el caso concreto del fallecimiento en Austria, puede deberse incluso a una patología inmune desconocida hasta ahora.

Si los típicos síntomas tras la vacunación, como dolor de cabeza, náuseas o dolor en las piernas no desaparecen en cuatro o cinco días, o aparecen otros, es importante consultar a un médico, señala esa experta.

Con todo, Eichinger afirma que la vacunación es segura y que esos muy poco frecuentes casos de trombosis pueden tratarse si son detectados a tiempo.

