Causa indignación por ejercitarse en los colmillos de un elefante

La mujer amante del ejercicio fue duramente atacada, ya que varios consideraron su "hazaña" como maltrato animal.

MABULA.— Una mujer ha sido duramente criticada luego de haberse colgado de los colmillos de un elefante para ejercitarse. Esta acción ha causado la indignación de internautas, quienes tachan a la turista de ejercer y fomenta el abuso animal.

Su rutina pudo dañar al animal

A través de redes sociales, la mujer identificada como Emma Roberts fue atacada por realizar una práctica que muchos consideran abusiva en contra de un mamífero del santuario ‘Aventuras con elefantes', ubicado en Mabula, Sudáfrica.

En imágenes y vídeos se mostró a Emma colgándose de los colmillos de un elefante para "ejercitarse". Asimismo, la turista realizó este acto de maltrato y crueldad animal frente al personal del parque que se define como un “santuario y reserva dedicado a la conservación de elefantes”.

2. Then, when Emma Rogers was called out on this abusive and exploitative behavior towards this elephant, she didn't apologize or back down.



She doubled down saying that anyone shaming her is uneducated.



Emma's IG:

Adventures IG:

"Quien se enojo es porque no tiene educación": Emma

Tras las gran cantidad de críticas, la mujer no se disculpó, por el contrario, respondió que quienes la atacaron porque se ejercitó de ese modo no tiene educación.

Emma también compartió una foto en la que explicó que colgarse de los colmillos del elefante fue un momento increíble con él, y agregó su concepto sobre lo que es crueldad animal.

Sin embargo, sus argumentos solo indignaron más a los internautas y tras una imparable ola de críticas y ataques terminó cerrando sus redes sociales.

Es importante mencionar que de acuerdo al hilo que presenta en Twitter por el periodista Yashar Ali, ‘Aventuras con elefantes’ es en realidad un falso santuario, en el que explotan a los elefantes y lucran con ellos.

Y para comprobar lo dicho, el periodista deja varios ejemplos.- Con información de redes sociales.

3. Adventures with Elephants is one of those fake sanctuaries that pretends to care about the welfare of animals but actually exploits and abuses them for profit. There are many of them in South Africa and Southeast Asia.



Adventures IG:

6. Adventures with Elephants also uses bullhooks



Bullhooks are instruments of torture meant to scare elephants into doing what their human handlers want.



I was able to find multiple examples of their handlers carrying bullhooks.



The man on the right has a bullhook on his belt. pic.twitter.com/WDHpquwwyA — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 4, 2021

10. Another example of a visitor to Adventures with Elephants being allowed grab onto an elephant's tusks and press down on them for leverage.



Emma Rogers (see first tweet) did actual pull-ups on an elephant's tusks.



IG:

FB:

