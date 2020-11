La boda fue de una comunidad judía jasídica de Nueva York que al parecer no le importó las muertes por Covid-19.

NUEVA YORK.— Recientemente se reveló que a principios de noviembre se celebró una "boda secreta" de la comunidad judía jasídica en Nueva York, Estados Unidos.

La polémica se hizo aún más grande cuando se dio a conocer que el evento reunió a 7 mil invitados pese a estar en plena pandemia de coronavirus, y a que Nueva York era uno de los focos de contagio en el país americano.

A través de vídeos en redes sociales, cibernautas pudieron conocer lo que sucedió en el templo Yetev Lev del barrio de Williamsburg en Brooklyn

De ese mismo modo se pudo saber que los invitados no siguieron las medidas de seguridad implementadas, ya que como se mostraba en las grabaciones no portaron cubrebocas y mucho menos guardaron la sana distancia.

A huge mask-free hassidic wedding with thousands of guests was organized in New York by word-of-mouth alone, without any press or government officials finding out beforehand.



Read the full details at https://t.co/ARWQVToliW pic.twitter.com/MfDvf8d1Ob