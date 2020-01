Celebran el Año Nuevo en Europa en los zoológicos

Adoran ver a los pandas

COPENHAGUE (Xinhua).— Con la llegada del año nuevo a Europa, muchas familias europeas han optado por visitar zoológicos para celebrar de forma especial, con pandas gigantes.

En el Zoológico de Copenhague, en Dinamarca, la pareja de pandas gigantes chinos Xing Er y Mao Sun se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural en el país desde que llegó a la casa del panda del zoológico en abril de 2019.

Los pandas, que son un préstamo de China como parte del Proyecto Internacional de Cooperación en Investigación de Pandas entre China y Dinamarca por 15 años, han expandido su importancia más allá de los ámbitos científico y diplomático. Se han convertido en animales tan amados por el público danés que el zoológico calcula que el poder de atracción de los panda generará 400,000 visitantes adicionales anualmente. Durante las actuales celebraciones de temporada, el entusiasmo por los pandas se ha incrementado incesantemente. La rampa que circunda el recinto de los pandas es un mar de caras embelesadas de niños daneses que recuerdan las narraciones de H.C. Andersen cuando finalmente se hace realidad un cuento de hadas ante la fascinante combinación de blanco y negro de un panda. Y el calificativo que usan muchos niños es “lindo”.

“Creo que los pandas son tan lindos, hermosos y tiernos“, dijo Alberta Riisnae, de 10 años de edad, quien junto con su abuela enfrentó el severo frío para echar un vistazo a los pandas.

“Mao Sun y Xing Er parecen estar en muy buena forma. Los cuidaremos muy bien aquí. Pienso que, culturalmente, es muy bueno tenerlos en Dinamarca. Un gran agradecimiento a China por darnos el honor“, expresó Jorgen Horwitz, presidente de la Junta Directiva del Zoológico de Copenhague, a Xinhua.

Por su parte, el Zoológico Pairi Daiza de Bélgica, hogar de cinco pandas gigantes, atrajo a muchos visitantes en esta época de vacaciones. La portavoz del zoológico, Claire Gilissen, comentó que un gran número de personas han visitado el zoológico porque están “muy interesadas en los encantadores pandas”.

En Alemania, la abarrotada casa de los pandas en el Zoológico de Berlín se llenó de la alegría de la temporada y rebosó de risas de afecto, en la antesala del Año Nuevo, cuando el panda gigante Jiao Qing, una vez más, se limitó a comer bambú con un estilo naturalista del panda, sentado y relajado.

Como hogar de los pandas gigantes Jiao Qing y Meng Meng, el Zoológico de Berlín tuvo un año de suerte en 2019: Meng Meng parió a un par de pandas vivaces, los primeros cachorros de panda nacidos en Alemania.

La incorporación de los pandas ha convertido al Zoológico de Berlín en una atracción no sólo para los alemanes sino también para los ciudadanos de países vecinos.

Natalie, de 12 años de edad de Reino Unido, bromeó que amaba a los pandas porque parecen “inactivos y flojos, esponjosos y lindos.”

“¡Los pandas tienen seis uñas!”, exclamó al descubrirlo.

A unos 680 kilómetros al sur de Berlín, al Zoológico Schoenbrunn de Viena, el zoológico más antiguo del mundo y todavía uno de los mejores de Europa, le gusta presumir que los residentes más populares del zoológico son los pandas gigantes.

Es fácil encontrar un lugar para ver a cientos de otros animales en el zoológico, pero la sala de exhibición del panda está llena constantemente. Las personas luchan por conseguir un asiento enfrente del aparador de cristal para ver a los pandas de cerca. “Esta es la tercera vez que venimos aquí, y mis hijos no pueden esperar para ver a los pandas“, dijo Maximilian, un padre que llevó a su familia a visitar el zoológico durante el fin de semana pasado antes del día de Año Nuevo. “Al igual que a mis hijos, me encantan los pandas. Por supuesto, son adorables, pero más importante, son criaturas relajadas y pacíficas. Me hacen querer desacelerar mi vida ocupada, como lo hice hoy. Me siento grandioso“, dijo Maximilian.

