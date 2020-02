Celebridades ayudan a niño con enanismo "que quiere morir" por bullying

AUSTRALIA.- Cuando la mamá de Quaden publicó el vídeo de su hijo de 9 años pidiendo que le den una soga por el bullying que sufre en la escuela, lo hizo para advertir de los peligros de esta forma de violencia. Sin embargo, lo que encontró es el apoyo de personas de todo el mundo, incluyendo famosos, que demostraron su solidaridad.

Harta del bullying que sufre su hijo Quaden, una madre de Brisbane, compartió el vídeo del niño llorando desconsoladamente.

“Acabo de recoger a mi hijo de la escuela y presencié un episodio de bullying. Llamé al director pero quiero que la gente sepa que estos son los efectos del bullying, esto es lo que hace", expresó Yarraka Bayles mientras mostraba a su hijo entre lágrimas suplicando que alguien lo mate.

En el vídeo, la madre explicó que se quedó sin opciones y que su hijo ya intentó suicidarse en el pasado, cuando tenía 6 años.

El pequeño nació con acondroplastia, una forma de enanismo y sufre acoso escolar constantemente a causa de su enfermedad.

Luego de que el vídeo se viralizó, surgió el hasthag #WeStandWithQuaden, con el que personas de todo el mundo muestran su solidaridad y apoyo al pequeño.

Celebridades como Hugh Jackman, que incluso se puso en contacto con el niño, o la estrella del baloncesto Ene Kanter, dieron mensajes de ánimo a la familia.

Quaden - you’ve got a friend in me. #BeKind @LokelaniHiga https://t.co/8dr3j2z8Sy pic.twitter.com/jyqtZYC953

El actor de The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, también quiso un mensaje de apoyo a Quaden: "Lo que quiero que sepas es que tienes amigos, incluido yo. Soy tu amigo”.

Asimismo, el actor Vicent D'Onofrio se solidarizó con el pequeño: "Mantente fuerte. Eres un ejemplo para todos. Vives esta vida que tienes. Puedes vivirlo fuerte y feliz. Yo y mis hijos hemos ganado fuerza gracias a ti.”.

Además, el cómico estadounidense Brad Williams, quien también tiene acondroplastia, anunció que recaudó más de 130,000 dólares en menos de un día para enviar a la familia de Quaden y que puedan cumplir uno de sus sueños, viajar a Disneylandia.

"Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido intimidado en sus vidas y le hayan dicho que no fueron lo suficientemente buenos".

.- Con información de la Nación

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. 💔💔💔🥺 pic.twitter.com/DysTrmlaiD