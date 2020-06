Censura Twitter a Donald Trump por "comportamiento abusivo"

SAN FRANCISCO.- Twitter ocultó parcialmente este martes otro mensaje del presidente estadounidense Donald Trump, al considerarlo un "comportamiento abusivo" contrario a sus políticas de uso comunitario.

Trump publicó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, su red social favorita y en la que cuenta con más de 82 millones de seguidores:

There will never be an “Autonomous Zone” in Washington, D.C., as long as I’m your President. If they try they will be met with serious force!