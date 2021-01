CEO y su esposa fingen pertenecer a comunidad indígena para vacunarse

El director ejecutivo de una empresa de casinos en Canadá renunció después de que él y su esposa fueran acusados de hacerse pasar por empleados de un motel para recibir dosis de la vacuna contra Covid-19 destinadas a los residentes de una comunidad indígena.

Según CBC, Rodney, de 55 años, y Ekaterina Baker, de 32, llegaron a Whitehorse el 19 de enero y se suponía que permanecerían en cuarentena durante 14 días, pero el 21 volaron a Beaver Creek, una comunidad de unas 100 personas, cerca de la frontera con Alaska.

Rodney y Ekaterina Baker, una actriz nacida en Rusia, arribaron al territorio canadiense de Yukon, donde un equipo móvil estaba administrando la vacuna de Moderna a los residentes. Entre los que estaban programados se encontraban ancianos de la Primera Nación de White River, indica The Guardian.

En una clínica móvil, la pareja dijo laborar en un motel local para obtener la dosis.

Según Yukon News, las personas que viven y trabajan en el territorio no necesitan una identificación de Yukon para vacunarse; el gobierno había anunciado previamente que se aceptarían tarjetas de salud de otras jurisdicciones si las personas fueran residentes del territorio.

