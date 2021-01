Chile analiza que asistentes a "covifiestas" cuiden a enfermos con Covid

CHILE.- El Gobierno de Chile está evaluando poner algún tipo de servicio a los más de 2,500 jóvenes que han roto la cuarentena hasta el momento. “Si no van a contribuir a detener la enfermedad, que no contribuyan a extenderla”, dijo el ministro del interior de Chile, Rodrigo Delgado.

Delgado sostuvo que el trabajo voluntario podría ser una alternativa para sancionar a los infractores y el martes entregó un balance sobre las violaciones a las restricciones cometidas desde que inició la pandemia.

“Creo que hay que empezar a pensar en otro tipo de medidas para las personas que sienten cierto desprecio por su salud, pero lo más grave, también por la salud de los demás”, afirmó Delgado. “La ley permite a las personas condenadas por participar, por ejemplo, en eventos como fiestas clandestinas, tener penas alternativas, como hacer trabajo voluntario”, explicó.

El ministro enfatizó que es necesario que estas personas visualicen el sufrimiento que genera la enfermedad.

“Me da la impresión de que estamos en presencia de personas que no tienen conciencia del sufrimiento que genera esta enfermedad. Por lo tanto, si no van a contribuir a detener la enfermedad, que no contribuyan a extenderla. Y creo que esa conciencia hay que tomarla. Justamente que estas personas visualicen aquello”, sentenció.

Detenidos por violar la cuarentena en Chile

Al menos 2, 541 personas fueron detenidas por participar en 148 fiestas clandestinas. Los infractores tienen entre 14 y 36 años de edad.

.- Con información de La República y El Comercio.