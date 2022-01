China. Mujer queda atrapada con su cita a ciegas por confinamiento

PEKÍN.- Una mujer china quedó atrapada en la casa de la persona con quien tenía una cita a ciegas en medio del confinamiento en la ciudad de Zhengzhou.

Los jardines de infancia y las escuelas primarias y secundarias de la ciudad de Zhengzhou, capital de la provincia de Henan, en el centro de China, suspendieron las clases presenciales y comenzaron a impartir clases en línea desde el lunes, mientras que todos los restaurantes de la ciudad han dejado de ofrecer servicios de comedor, en un esfuerzo por contener de mejor forma la propagación de un resurgimiento local de Covid. La semana pasada se registraron más de 100 casos y, en medio de estas estrictas medidas, una mujer apellidada Wang, estaba en ese momento cenando en casa del hombre con el que tenía una cita a ciegas.

