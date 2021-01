Azafata filipina fue abusada y asesinada en Año Nuevo; hay 11 acusados

MANILA.- Una azafata de Philippine Airlines falleció luego de ser abusada sexualmente durante una fiesta de fin de año. Los once hombres que estaban con ella fueron acusados el martes de violación y homicidio.

Christine Angélica Dacera, de 23 años, fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación vacía de un hotel en el City Garden Grand Hotel de la ciudad de Makati, el primer día de 2021.

Rommel Galida, uno de sus amigos, declaró a las autoridades que se despertó en la mañana y la vio dormida en el baño. Galida dijo que cubrió a la azafata filipina con una manta antes de volver a dormir. Sin embargo, horas después, relató que la encontró inconsciente en ese mismo lugar.

Los miembros de la tripulación intentaron reanimarla, pero la azafata no respondió. Falleció al llegar al hospital de Makati.

Aunque al principio parecía que Christine murió de un aneurisma, la policía informó que tenía laceraciones y esperma en los genitales, así como rasguños en brazos y piernas.

Tras la investigación, la Policía Nacional de Filipinas determinó que hubo abuso sexual.

La policía de Makati presentó un cargo provisional de violación y homicidio contra 11 hombres que estaban con la joven en la fiesta. Tres sospechosos fueron arrestados y los demás huyeron.

Se alega que estos hombres estaban con Christine y ocupaban dos habitaciones de hotel adyacentes al momento de su muerte. La aerolínea lamentó el fallecimiento.

LOOK: The three men (wearing hoodies) who recently surrendered to the police undergo inquest proceedings in connection with the death of FA Angelica Dacera at the Prosecutor’s Office at City Hall last night (January 4). | @iamjelsantos pic.twitter.com/16YZHUm5ZN