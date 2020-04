CIA libera archivos OVNI para escépticos por cuarentena

MÉXICO.- En el mundo hay muchos seguidores de la historia y de la información de los objetos voladores no identificados (OVNI), por esta razón la Agencia Central de Inteligencia (CIA) liberó algunas publicaciones sobre el tema en esta cuarentena.

La primera vez que estos archivos se liberaron fue en 1978 y son parte de una década de investigación de los UFO, de 1940 a 1950.

Entre ellas está el caso de Roswell en Nuevo México, uno de los que causó mayor revuelo mediático y que ocurrió el 2 de julio de 1947.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a