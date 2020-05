Ciclón Amphan golpea India y Bangladesh; así fue su paso en fotos

NUEVA DELHI.- Al menos 72 personas perdieron la vida por el paso del ciclón Amphan, el más potente registrado en dos décadas en el Golfo de Bengala, informaron autoridades de India y Bangladesh

La ministra principal del estado indio de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, señaló en videoconferencia de prensa, que “nunca antes había visto un desastre así”, y anunció apoyos para cada una de las familias afectadas por el fenómeno natural, reportó The Indian Express.

El meteoro también dañó Odisha y destruyó en Bengala Occidental los distritos de Parganas del Norte y Sur, pero de acuerdo con Banerjee, la capital provincial, Kolkata, es la zona más afectada con árboles desarraigados, postes de electricidad caídos y casas dañadas.

El primer ministro de India, Narendra Modi, se solidarizó desde su cuenta de Twitter con la entidad afectada por el ciclón, mientras Banerjee solicitó su visita a las áreas dañadas.

Have been seeing visuals from West Bengal on the devastation caused by Cyclone Amphan. In this challenging hour, the entire nation stands in solidarity with West Bengal. Praying for the well-being of the people of the state. Efforts are on to ensure normalcy.