Ciclones ''Marco'' y ''Laura'' chocarían en Estados Unidos

SAN JUAN (AP).- Las tormentas tropicales "Marco" y "Laura" avanzan hoy a través del Caribe y con dirección a Estados Unidos. Se trata de una amenaza potencialmente histórica para ese país, que tendría a dos meteoros afectándolo en su costa en el Golfo de México.

"Laura" causa actualmente lluvias sobre Puerto Rico y las Islas Vírgenes mientras que "Marco" avanza hacia la punta de la Península de Yucatán.



Se proyecta que las tormentas tropicales podrían acercarse a la costa norteamericana con la fuerza de un huracán o cercana a ella. La ruta actual e incierta de ambos meteoros podría llevarlos a los estados de Texas o Luisiana.

Nunca ha habido dos huracanes en forma simultánea en el Golfo de México, según los datos disponibles desde al menos 1900, según Phil Klotzbach, investigador de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado.

La última vez que hubo dos tormentas tropicales juntas en el Golfo de México fue en 1959, afirmó. La última vez que dos tormentas tocaron tierra firme en Estados Unidos con 24 horas o menos de diferencia fue en 1933, dijo Klotzbach.

Parece lógico que 2020 traiga este tipo de amenaza doble, opinó el investigador de la Universidad de Miami, Brian McNoldy.



El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) prevé que ambos meteoros se junten el martes en el Golfo de México, con el ojo de "Marco" golpeando Texas y el vórtice de "Laura" tocando tierra un poco menos de un día después, aunque ambas rutas siguen siendo inciertas.

Seriously. What level of Jumanji are we on? 😩 The Houston area is now in both cones of Tropical Storm Marco and Tropical Storm Laura. 🌀 Finish your preps by Sunday night.



