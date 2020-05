Cielo de Níger se tiñe de rojo envuelto en una tormenta de arena (vídeos)

NÍGER.- El lunes, una poderosa tormenta de arena envolvió la capital de Níger, Niamey, en un fenómeno que duró varios minutos.

En vídeos de redes sociales se aprecia cómo la tormenta de arena cubre la ciudad y el cielo se vuelve rojo, dejando a la capital del país africano en completa oscuridad.

Las tormentas de arena son comunes en el desierto, en dónde el viento cálido levanta grandes cantidades de nubes de polvo.

A sandstorm can be seen sweeping over Niger's capital of Niamey. The impressive sight shows a large wall of sand engulfing buildings as it rolls over the city. https://t.co/MxaweQn3G1 pic.twitter.com/v0MlCcoeeo