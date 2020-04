Cifras alentadoras

Ligero descenso en el número de casos de Covid-19

REDACCIÓN INTERNACIONAL (EFE).— El número de casos registrados y de fallecimientos por Covid-19 en el mundo bajó ayer ligeramente con respecto a la jornada anterior, tendencia que parece reflejarse también incluso en países como Italia o el Reino Unido, que estaba en plena progresión.

No obstante, este descenso puede ser aparente, dado que al ser fin de semana es posible que las autoridades de muchos países notifiquen menos casos por diversas razones.

De acuerdo con los datos facilitados ayer por la Organización Mundial de la Salud (OMS), los fallecidos en el mundo desde el inicio de la pandemia ascienden a 152,551, con 6,400 nuevas muertes y 80,000 nuevos contagios confirmados en el planeta, lo que elevan el total a 2.24 millones de casos.

Estados Unidos, España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia, por este orden, se mantienen como los países más afectados en número de casos, aunque en los últimos días han entrado en la lista de países con más contagios otros como Rusia y Brasil.

En el Reino Unido, la cifra de muertos por el coronavirus se ralentizó ayer al sumar 596 nuevos fallecimientos, frente a los 888 del sábado, y llegar a 16,060 muertes, mientras el gobierno niega que se disponga a suavizar la cuarentena.

Reino Unido mantiene un confinamiento domiciliario que se prolongará hasta el próximo 7 de mayo.

El gobierno británico, además, rechazó ayer que se haya decidido suavizar las medidas de cuarentena de la población para mediados de mayo, que implicaría —según reveló el “Sunday Times”— la reapertura de los colegios en una primera fase.

Los fallecidos en Italia son ya 23,660, tras registrarse 433 nuevas muertes en el último día, la cifra más baja de la semana, según informó Protección Civil, que constada una importante caída de los pacientes actuales.

Los casos totales de contagios desde que se detectó el brote en Italia el 21 de febrero se sitúan en 178,972, lo que supone un aumento de 3,047 infecciones en las últimas horas, una tendencia a la baja que viene registrándose en los últimos días.

Sin embargo se trata de niveles que no se registraban desde el pasado 4 de marzo, cuando se anotaron 433 enfermos, y desde entonces dio inicio un importante aumento de los contagios.

El primer ministro francés, Édouard Philippe, aseguró ayer que el retorno a la normalidad tras la pandemia de Covid-19 “no se hará probablemente en mucho tiempo”, al tiempo que consideró que la situación mejora de forma lenta pero que la crisis no se ha superado todavía.

Philippe recordó que el confinamiento proseguirá hasta el próximo 11 de mayo y que las fuerzas del orden han procedido hasta ahora a 13.5 millones de controles y a más de 800,000 multas.

España afronta una nueva prórroga de quince días de la cuarentena por la epidemia de coronavirus con datos esperanzadores ya que el número diario de fallecimientos por Covid-19 cayó a 410 en las últimas horas, la cifra más baja desde el 22 de marzo, hace casi un mes.

En total, 20,453 personas han muerto en España desde el inicio de la pandemia, según los datos ofrecidos ayer por el ministerio de Sanidad, y 195,944 se han contagiado, 4,218 nuevos desde el sábado. Por contra, son ya 77,357 los pacientes curados sumando las 2,695 nuevas recuperaciones.

La recuperación económica de Estados Unidos después de la pandemia del coronavirus será cuestión de meses y no de años, afirmó ayer el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien coincidió con líderes del Congreso sobre la posibilidad de que se llegue pronto a un acuerdo en torno a un segundo paquete de alivio para pequeñas empresas.

“Creo que serán meses, definitivamente no creo que sean años”, declaró el funcionario en una entrevista con el programa “State of the Union” de la cadena estadounidense CNN, al ser consultado sobre cuánto tiempo podría pasar antes de que Estados Unidos recupere la “posición fuerte” de su economía, que en un mes de confinamiento por el Covid-19 ya suma 22 millones de solicitudes de subsidio por desempleo.

Para la ONU es prioritario que la pandemia se cebe con los países menos desarrollados del planeta, y para ello ha nacido Vuelos Solidarios, una de las primeras operaciones humanitarias de la ONU con un alcance realmente planetario.

La operación comenzó esta semana con la coordinación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), cuyo director de operaciones de respuesta al COVID-19, el jordano Amer Daoudi, explica en una entrevista a Efe los principales detalles del programa y sus mayores retos.

El programa Vuelos Solidarios requiere conforme a la OMS y el PMA al menos 350 millones de dólares para alcanzar su objetivo inicial de distribuir cada mes 100 millones de mascarillas médicas y guantes, 25 millones de respiradores, trajes y viseras de protección, y 2.5 millones de test de diagnóstico.

De un vistazo

Busca reanudar actividades

El estado de Nueva York iniciará pruebas de anticuerpos a gran escala esta semana como una medida inicial para decidir cuándo y cómo podría el estado reanudar sus actividades económicas en medio de la pandemia de la Covid-19, dijo el gobernador Andrew Cuomo.

Aplicarán pruebas

Las pruebas de anticuerpos pueden ayudar a determinar quien ha estado contagiado con Covid-19 y se ha recuperado, lo que “sería la primera verdadera imagen de lo que estamos enfrentando realmente”, dijo Cuomo en su informe diario.

Contundentes

Las pruebas serán realizadas por el departamento de salud del estado como “las más contundentes pruebas de anticuerpos a nivel estatal realizadas en el país”, dijo.

