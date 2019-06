Cigarro electrónico explota y destroza la mandíbula de joven

NEVADA.- Un joven, de 17 años de edad de Nevada, Estados Unidos, sufrió numerosas heridas y fractura en la mandíbula luego de que le estalló un vaporizador portátil en la boca. El caso ocurrió el año pasado y este miércoles lo publicó la revista The New England Journal of Medice.

En el caso de este paciente, los médicos necesitaron extraerle varios dientes incisivos y reconstruyeron sus encías, detalló la cirujana Katie Russell, quien atendió al paciente en la sala de emergencias del hospital en Salt Lake City.

Los daños

Los médicos tuvieron que colocarle un arco de ortodoncia debajo de las encías para estabilizar su hueso mandibular. La boca del joven no podía cerrarse bien y tuvieron que mantenerla cerrada durante seis semanas con alambres.

Katie Russell se mostró sorprendida por el efecto del cigarro electrónico. “ Cuando conocí a este paciente, no tenía ni idea que un vaporizadorpudiera hacer esto. Se requiere un montón de fuerza para romper tu mandíbula.

Peligros del cigarro electrónico

De acuerdo con un estudio que se publicó en 2018, de 2015 a 2017 hubo más de dos mil casos de lesiones ocasionadas por explosiones de cigarros electrónicos. Tan solo en febrero de 2019, un joven murió luego de que un cigarro le explotó en la cara.- Con información de CNN