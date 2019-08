Cinco años en prisión por quemar vivo a su perro

Jyahshua A. Hill, un joven de 20 años de Richmond, Virginia, fue condenado a cinco de prisión y a otros tres de libertad vigilada por quemar vivo a su perro, informa The New York Times.

Los hechos ocurrieron en mayo pasado, cuando Hill ató al perro, de raza pit bull, a una valla en un parque. Posteriormente lo roció con gasolina y le prendió fuego.

Una protectora local rescató al animal y lo llevó a sus instalaciones para tratar de sanarlo, pero con quemaduras en más del 40% de su cuerpo, el animal no sobrevivió.

En Yucatán y Mérida, en la Ley de Protección a la Fauna del Estado de Yucatán y el Reglamento de Protección a la Fauna del Municipio se tipifica como delito el maltrato animal.

