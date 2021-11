Cleo Smith: El caso de la niña de Australia como el de "Madeleine McCann"

AUSTRALIA.- La Policía australiana encontró este miércoles con vida y encerrada en una casa a una niña de cuatro años que desapareció el 16 de octubre cuando se encontraba con su familia en un camping.

La niña, Cleo Smith, fue hallada en una vivienda cerrada con llave de la localidad de Carnarvon, a unos tres kilómetros de donde la menor reside con su familia y alrededor de 75 kilómetros del lugar donde desapareció.

Cuatro oficiales irrumpieron en la casa y encontraron a la menor sola en una de las habitaciones.

"Quería estar absolutamente seguro de que era ella. Dije, '¿cómo te llamas?'. Ella no respondió. Le pregunté tres veces y luego ella me miró y dijo, 'mi nombre es Cleo'", declaró a los medios el policía Cameron Blaine, quien encontró a la menor.

