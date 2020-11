Cocodrilo "gigante" sorprende en campo de golf (Vídeos)

El reptil ha causado gran asombrado debido a su tamaño, el cual ha hecho pensar a internautas que se trata de un "dinosaurio".

FLORIDA.— El vídeo de un cocodrilo gigante paseándose por un campo de golf en Florida, Estados Unidos ha provocado el asombro de internautas, quienes hasta han pensado que se trata de un "dinosaurio".

El reptil que con toda la calma caminaba por el césped ya ha sido capturado, pues habitantes de la zona informaran de su presencia.

HUGE FLORIDA GATOR! 🐊👀 Yep, this monster is real. Caught on camera during Hurricane #Eta in Naples. Credit: Jeff Jones @WINKNews pic.twitter.com/LGn0Hb19Rd

De acuerdo con los reportes del lugar, el cocodrilo gigante habría llegado hasta el campo del Valencia Golf & Country Club con el paso del huracán "Eta".

Los habitantes del Contry Club confirmaron que no es inusual ver a este tipo de animales por allí, pero nunca había llegado uno de ese tamaño.

HOLY GATOR🐊: take a look at this massive gator walking through Valencia Golf Course in Naples. He looks like he belongs in Jurassic park!



📸: Tyler Stolting pic.twitter.com/skr3Du9EBQ