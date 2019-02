Colapsan varios pisos de una universidad en Rusia

Moscú, (Notimex).- Varios pisos de un edificio de laUniversidad de Tecnologías de la Información, Mecánica y Óptica en la ciudad rusa de San Petersburgo colapsaron hoy y se teme que más de 20 personas hayan quedado atrapadas bajo los escombros, informaron los servicios de emergencia.

El incidente tuvo lugar la tarde de este sábado mientras estudiantes asistían a conferencias en salones del inmueble, de donde al menos 60 personas fueron evacuadas y se estima que hasta 21 estarían atrapadas, informó el servicio informativo ruso TASS.

De acuerdo con los primeros reportes, un área de aproximadamente 150 metros del techo colapsó y dejó un enorme boquete entre el quinto y el segundo pisos, sin que hasta el momento se hayan confirmado víctimas mortales.

Los equipos de rescate acudieron a la zona y esta noche buscan entre los escombros del edificio, cuyo derrumbe podría haber sido causado por trabajos de construcción en curso en el inmueble.

A video of the moment that the 2nd through 5th floors of the St Petersburg IT university began to collapse. 20 or more people may be trapped pic.twitter.com/THp97OaI7y

— Alec Luhn (@ASLuhn) 16 de febrero de 2019