Colocan busto de George Floyd en Nueva York con motivo del Juneteenth

La muerte de George Floyd a manos de un policía blanco desató una ola de protestas por todo Estados Unidos.

NUEVA YORK.— Terrence Floyd, hermano del afroamericano George Floyd, asesinado por un policía en mayo de 2020, participó en la inauguración de un busto a su memoria con motivo de la festividad del Juneteenth, que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Durante la presentación de la obra, de casi dos metros de altura y creada por el artista Chris Carnabuci, Terrence aseguró a los medios que esperaba que el nombre de su hermano se siga recordando.

El busto fue ubicado frente a la Biblioteca pública del distrito de Brooklyn y permanecerá allí unas tres semanas hasta su traslado a la plaza de Union Square en el céntrico distrito de Manhattan, según las autoridades locales.

Chris Carnabuci aseguró a los periodistas que también espera que cuando la gente vea la escultura "recuerde lo que pasó".

George Floyd murió asfixiado por un policía blanco cuando se encontraba bajo custodia policial y su fallecimiento desató una ola de protestas por todo Estados Unidos contra el racismo y la violencia policial y espoleó el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Tanto en Nueva York como en el resto del país, este 19 de junio se celebran numerosos actos y marchas con motivo del Juneteenth, que el jueves pasado, fue declarado por el presidente estadounidense, Joe Biden, como festivo nacional, lo que supone un reconocimiento de toda la nación al dolor que ha arrastrado la comunidad negra por la esclavitud.

“I’d like to see reparations for Black ppl, the abolition of police and expansion of community resources. That would be a #Juneteenth that would honor my people”#JuneTeenth2021 celebration takes the tunnel DC style. pic.twitter.com/jXMpOfgV3U