Colombia se une al cierre de escuelas por Covid-19

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Iván Duque, ordenó este domingo la suspensión a partir de este lunes de las clases presenciales en escuelas y colegios públicos del país, así como el adelanto de las vacaciones de mitad de año, al anunciar un nuevo paquete de medidas contra la expansión del coronavirus.

La medida anunciada por el presidente, que no hizo referencia a las instituciones educativas privadas, prevé que a partir de este 16 de marzo: "maestros y directivos estarán preparando planes y metodologías no presenciales de estudio para ser desarrollados por los estudiantes desde sus casas".

El jefe de Estado añadió que "como medida complementaria", el Departamento de Prosperidad Social "mantendrá el pago por los niños beneficiarios del programa Familias en Acción, correspondiente a componentes nutricional y de educación durante vigencia de esta medida" para que los más necesitados no pierdan ese subsidio.

Subrayó que la contención del COVID-19 es una tarea de todos y que las normas promulgadas por el Gobierno son "para que los niños y los jóvenes no salgan a circular (…) de tal manera que no sean factores de propagación del coronavirus".

Entre las medidas implantadas para evitar la propagación autónoma del COVID-19, Colombia no permitirá la entrada al país a partir de este lunes de ningún extranjero, salvo aquellos que tengan residencia.

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción