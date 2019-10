Colombia y la Comisión Europea, en disputa por las papas fritas

BOGOTÁ.- El Gobierno colombiano afirmó este lunes que esperará el llamado a consultas de la Organización Mundial del Comercio (OMC); luego de que la Comisión Europea (CE) dijera que iniciará un procedimiento contra el país ante ese organismo, por los aranceles impuestos a la importación de papas fritas congeladas de Bélgica, Holanda y Alemania.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respondió en un comunicado que el proceso es regulado por la OMC; a través del Acuerdo de Solución de Diferencias, con el que espera llegar a una “solución amistosa” con esa entidad de la Unión Europea (UE).

Colombia recordó que en 2018 impuso aranceles a la importación de las papas fritas congeladas después de una investigación que se inició en agosto de 2017 para “determinar la existencia, el grado y los efectos” en la industria local de una presunta práctica de “dumping” por parte de los tres países comunitarios.

Luego de completar “todas las etapas de la investigación, en noviembre del 2018 se determinó la existencia del “dumping”; el perjuicio causado al sector productivo nacional y la relación causal entre ambas cosas”, agregó la información.

El ‘dumping’ es una práctica comercial con la que se busca apartar del mercado a otras compañías con la venta de un producto a un precio menor de lo normal e incluso a precios inferiores a los costos de producción.

Por la decisión de Colombia, la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, anunció la orden para que se inicie “cuanto antes” el procedimiento ante la OMC por estas medidas, que la UE considera “completamente injustificadas y que están dañando a los países europeos”.

The Colombian anti-dumping duties on frozen fries from Belgium, Germany and the Netherlands are completely unjustified and are harming EU companies. I therefore just announced that we are taking this case to the @WTO to defend their interests. (1/2) pic.twitter.com/aOM4IfHBro