Colombiana lleva cinco meses dando positivo al Covid-19

COLOMBIA.- Un caso que ocurrió en Colombia está llamando la atención de los expertos. Noticias RCN encontró a una mujer que lleva cinco meses dando positivo al Covid-19.

La paciente sigue dando positivo a la prueba, en mayo pasado padecía un estafilococo, pero el 16 de junio sintió de nuevo un malestar que la llevó a hacerse las pruebas de Covid, a las que resultó positiva.

La mujer le dijo al noticiero que nunca tuvieron que internarla, pero sí presentó síntomas, como dolores de pecho, fiebre, dificultad de respirar y dolor de cabeza.

“Me volvieron a repetir el examen como dos veces más y seguía saliendo positiva y a mediados de septiembre me volví a hacer el examen junto con el examen de los anticuerpos ya que debía viajar a Nueva York porque es mi prioridad y nuevamente salí positiva y con un incremento en mis anticuerpos, creo que fue el lunes de esta semana, me volví a hacer el examen otra vez intentando viajar a Nueva York, otra vez salí positiva”, dijo la mujer, de la que no se reveló su nombre por el estigma social de los infectados con el nuevo coronavirus.

El tiempo de infección

De acuerdo con el infectólogo consultado por la joven, las personas con Covid pueden infectar dos días antes y diez días después de presentar síntomas.

Carlos Álvarez, representante de Colombia ante la OMS, dijo que también los pacientes con este nuevo virus pueden seguir dando positivo hasta 90 días después de haberse contagiado.

La joven expresó a noticias RCN que este caso le está afectando su vida académica, pues ella estudia en Nueva York, pero como su prueba sigue dando positivo, la aerolínea no la deja viajar a Estados Unidos.