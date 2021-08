Columna 7. Código rojo para el planeta

Por Dr. Pablo Pérez Akaki (*)

En esta semana el Panel Intergubernamental sobre cambio climático (IPPC por sus siglas en inglés) lanzó nuevamente una advertencia a la humanidad: o actuamos ahora de manera contundente para detener la amenaza que somos como especie para el planeta, o sufriremos de grandes y graves consecuencias por ello. Hoy el IPPC está completamente seguro de que los seres humanos somos los culpables de los cambios en el planeta en materia ambiental, no hay más duda y forma de eludir esa responsabilidad y no hay manera de esconderse para no ser afectado por tales cambios ambientales, pues alcanzarán cada rincón del planeta.

Este informe fue publicado por más de 200 científicos quienes analizaron la evidencia de miles de estudios por todo el mundo, ofreciendo un reporte de casi 3 mil páginas. Su conclusión fue que estas condiciones actuales no tienen precedente en miles de años, además de ser generalizadas y sus cambios tienen una velocidad muy acelerada.Hoy las temperaturas han subido en promedio 1.1° Celsius a nivel planetario, cuando el límite que se había establecido como máximo era de 1.5°. Por lo tanto, la distancia ya no es grande y es cosa de pocos años con las tendencias actuales para poder alcanzarlo.

Estas predicciones se basan en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, etc., que tienen niveles históricamente altos. Hoy esas afectaciones han elevado la temperatura del planeta, de tal manera que se observan sequías graves en muchas partes del país, incendios de gran escala en Estados Unidos y Canadá, incluso en regiones frías como Siberia. Estas temperaturas ya afectan también la producción de alimentos, obligando a “migraciones climáticas”, como se le ha llamado, afectado a la humanidad completa, pues no hay forma de evitar sentir esas amenazas.

Así, este nuevo llamado de atención se debe volver un plan de acción para los seres humanos, en todos los países y en todas las sociedades. Debe comprometer a ciudadanos y a gobiernos, de todos los niveles. Nos debe obligar como sociedad a replantear las economías basadas en petróleo y las opciones de energías limpias y, sobre ellas, hay mucho que señalar respecto de las decisiones que han tomado nuestras autoridades en los últimos meses.

Como muchos hemos reflexionado en el pasado, la decisión de inversiones en refinerías y los cambios jurídicos a las leyes de energía en México van en la dirección contraria a las necesidades y las luchas que enfrenta la humanidaden estos tiempos. Lejos de evitar esas energías contaminantes apostamos a ellas y lejos de buscar un modelo de energías limpias impulsado por la eficiencia, decidimos la concentración en empresas públicas, con los problemas que de ellas se conocen.

La duda es que si a partir de las nuevas negociaciones internacionales se puede cambiar de rumbo o es más grande la convicción que se tiene sobre estas decisiones estratégicas en materia de energías. Si fuera el caso, así como pasó en el aeropuerto, de nuevo tendremos un desperdicio de recursos de gran calibre, como si nos sobraran… Pero si no hay cambios en esas decisiones, entonces estaremos nuevamente contradiciendo a la ciencia (con otros datos) y convirtiéndonos en polizones (gorrones) frente al resto de las naciones. ¡Menudo problema en el que nos hemos metido por decidir con modelos del pasado!— Mérida

Titular de la Cátedra Elías Landsmanas Dymensztejn – Anáhuac en niños migrantes no acompañados

