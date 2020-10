Columna 7. El valor de la ética ciudadana

Por Carlos Enrique Pacheco Coello

En la semana de conmemoración de las fiestas patrias tuve la oportunidad de escuchar dos vídeoconferencias; la primera sobre el futuro del mundo ante la robótica y su beneficio de bajar los costos para incrementar la productividad y por ende la rentabilidad no contratando personal ¿Cómo funcionaría? Si vas a un restaurante a comer ¿te va a recibir un robot con voz femenina? ¿El capitán y los meseros serán también robots? Al igual que en las tiendas de autoservicio ¿las cajeras serán robots?, “excelente verdad”. A lo anterior me pregunto ¿y quién va a comprar si no va a existir la generación de empleos?

Mi opinión es que los robots solo deben apoyar al hombre en las actividades rutinarias, la verdad a mí no me gustaría que me atienda un humanoide, prefiero ver y platicar con personas de carne y hueso para interactuar con ellos. Lástima que el expositor no pudo concluir su plática por falta de tiempo cuando iba a exponer acerca del futuro.

La conferencia se basó en el pensamiento de grandes empresarios de grandes capitales, por fortuna estamos a años luz en nuestro país para llegar a ese nivel; por otro lado, lo justo es que si llega a suceder, que lo dudo, tendrían que pagar altos impuestos por sus utilidades tan altas, al evitar pagar sueldos y a otras personas. Me parece que no es ético lucrar con el hambre de un pueblo y luego llevar a paraísos fiscales sus ganancias asesorados por abogados y contadores tóxicos, comentando además que estas carreras tienden a desaparecer y sustituirlos por la robótica aunque en la actualidad muchos, se prestan a esas argucias toxicas.

En otra vídeoconferencia muy interesante organizada por el IMCP centro Istmo peninsular sobre la ética y en la cual todos los conferencistas agregaron valor a la plática, personalmente me encanto la plática de un sacerdote de nombre Alejandro Padilla Fajardo de una parroquia de Tapachula, quien contó una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, quien iba tocando puertas para ayudar a la gente más pobre que cada día es mayor y que en una puerta un hombre, al pedirle la caridad, le escupió la mano y ella contestó: “Gracias, esto es para mí, pero dame para los pobres”; el hombre se conmovió, le dio para los pobres y se convirtió en la fe, dejando un lado la soberbia y el egoísmo, que como dice mi gran maestro Ricardo Varela, “muchos que se dicen empresarios solo viven con el sudor del de enfrente”. Lo anterior aplica también para los que equivocadamente piensan que el poder es para pisar al pueblo, ojalá se den cuenta que el pueblo les da el poder para el bien común; por desgracia lo que ellos entienden por “Poder” es erróneo.

Dios nos ayude para que los jóvenes y niños de cualquier país no se dejen llevar por las garras de un mundo deshumanizado en donde incluso existen jóvenes de todos los sexos que venden sus fotos intimas para comer o por la falta de valores que cada día se van perdiendo. Ya basta de protestas que aprovechan las abortistas, las feministas, que dicho sea de paso también el hombre sufre de acoso. Meditemos por favor en que mundo queremos vivir. No nos dejemos llevar por ex funcionarios públicos que tuvieron su oportunidad y nunca la cumplieron a pesar de que juraron ante la Constitución que “el pueblo se los demande”.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab

