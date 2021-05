Columna 7. Por El comercio de los datos

Si estas leyendo esto es porque has sobrevivido a una pandemia. Muy probablemente también implica que hiciste uso de internet como medio para mantener contacto con otras personas, para trabajar, estudiar o como entretenimiento. Esto se notó, pues después de mediados de marzo de 2020 el tráfico global de internet subió en promedio 20-30%, según varias fuentes abiertas.

Así como muchas personas tuvieron que aceptar el encierro, no significó que las organizaciones criminales y los agentes de otros países se fueran de vacaciones. Los trabajadores remotos se volvieron más atractivos para delitos informáticos como las extorsiones y la suplantación de la identidad, y estos se multiplicaron durante la pandemia. Y es que la economía mundial se ha convertido en una procesadora de datos. Las tecnologías para comerciar con éstos han reemplazado en algunos casos el intercambio de bienes y servicios tangibles. Antes, las películas se vendían en DVD’s, ahora hay plataformas de streaming, así como de libros, etc. Incluso los automóviles ahora no solo contienen piezas mecánicas sino son hogar de componentes electrónicos complejos y con software que intercambian y procesan grandes cantidades de información.

Estos cambios no solo son económicos sino trascienden a la esfera política. Mas que cualquier otro elemento de la economía global, los datos están entrelazados con el poder. Además de ser una parte importante del éxito corporativo, también lo es de la seguridad nacional. Y es fácil que se abuse de ellos. Confusiones abundan porque el sistema de comercio internacional se fundó hace 75 años y en aquella época buscaba categorizar elementos tangibles, pero hoy el comercio de bienes físico palidece respecto a la formación de valor a partir de los datos. Y es que los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) tienen generan innovaciones basadas en datos que mejoran la vida de las personas, desde vehículos autónomos hasta redes sociales y otras aplicaciones.

Pero la falta de un marco de referencia global sobre cómo se deben de proteger los datos personales deja muchas preguntas, especialmente cuando los actores mezclan redes transnacionales y amenazan la privacidad de las personas.

¿Quién protege a los ciudadanos acerca de las asimetrías de poder cuando hay un gobierno que pretende obtener elementos de privacidad que son inmutables? Así, el pretexto de las llamadas de extorsión se vuelve inútil cuando vemos que hay países que utilizan las matemáticas para pedir llaves de autorización y evitar dichas llamadas —con responsabilidad a los operadores. Es el caso de la iniciativa de identidad segura del cuerpo de estandarización de Internet (IETF) y en E.U. de la aplicación de la iniciativa de “Stir&Shaken” programada para junio de 2021.

En resumen, debemos participar en la discusión acerca de cómo se manejan nuestras huellas digitales en la red, cómo generan ganancias exageradas para las empresas extranjeras y cuidar de las iniciativas del propio gobierno de México acerca de intentar usar nuestros datos personales sin necesidad.— Mérida

Doctor en análisis estratégico y desarrollo sustentable por la Universidad Anáhuac campus Mayab

