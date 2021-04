Columna 7 Por Título

En esta última semana comenzó el proceso masivo de vacunación a los maestros de todo el país. Sin distingos entre instituciones públicas y privadas se ha convocado a profesores, personal administrativo y operativo a la vacunación en un sentido de urgencia por el reinicio de actividades educativas presenciales a lo largo del país.

Claramente la estrategia de educación remota, por medios virtuales y televisión no ha sido lo esperado, aún cuando el entonces secretario de Educación, Esteban Moctezuma, , ahora Embajador de México ante Estados Unidos, garantizaba la calidad educativa que se recibiría, la lógica terminó por demostrar la poca capacidad que tiene el sistema educativo ante este tipo de cambios tecnológicos y la baja disponibilidad de un equipamiento apropiado en las viviendas.

Realmente las brechas entre la sociedad en materia educativa se han ensanchado, pues de forma contrastante muchos estudiantes de escuelas privadas han podido mantener sus estudios a un ritmo casi similar apoyados en las inversiones tecnológicas realizadas en el tiempo. ¿Qué significará esa brecha para el nivel de vida en 20 años? Probablemente mucho dicen algunos especialistas, pero hay también otros factores a considerar.

Si bien los profesores estarían ya vacunados, así como el resto del personal que labora en las instituciones educativas, no así la gran mayoría de las personas en la sociedad, pues hay que recordar que se trata de una vacunación basada en las edades de las personas. Así que los niños pueden ser el vehículo para incrementar los contagios de coronavirus de nuevo.

Aunque en los últimos meses los casos de Covid-19 han sido menores para los niños y por esa misma consideración sus probabilidades de sobrevivencia son mayores, no podría darse por sentada su inmunidad, ni su resistencia en caso de contagio. Lamentablemente los niños de los hogares más pobres, los más afectados por la suspensión de actividades presenciales, son también quienes presentan las peores condiciones de salud por la mala nutrición recibida a lo largo de los años, no cuentan con servicios médicos pues sus padres trabajan en la informalidad a menudo, y están más expuestos por la necesidad de trabajar para apoyar al ingreso familiar. Probablemente varios de ellos emprendan un viaje migratorio a otro país u otra región en la búsqueda de alternativas para la sobrevivencia.Las nuevas cepas de Covid-19 que se han encontrado en los últimos meses han demostrado que son más agresivas hacia los menores, mismas que ya se han encontrado en el país a partir de personas que viajan y llevan la enfermedad de uno a otro lado. Así que no podemos tampoco confiar que como son de otro país, están muy lejos de nosotros.

Estudios en Gran Bretaña han encontrado síntomas de Covid-19 en menores con duración de meses, a lo que han llamado long-covid. Los menores pueden sufrir principalmente de dolores de cabeza, temperatura, dolor de cuerpo, cansancio y otros síntomas por meses. A esto estaríamos exponiendo a los niños mexicanos si aceleramos el regreso a las aulas antes que exista una alta proporción de vacunados que garanticen el control de la enfermedad.

También en estos últimos días se han manifestado profesores de escuelas públicas contra la urgencia por el regreso a clases, destacando que el año que ha transcurrido no ha servido para prepararse para la nueva normalidad. Se piensa que con la vacunación se puede reactivar la educación, pero nada se ha hecho en los planteles para garantizarlo. Los servicios básicos como agua potable son indispensables para un entorno seguro, pero no puede garantizarse aún en las escuelas, así como la energía eléctrica ni el equipamiento mínimo. Un año perdido en la educación de los niños, pero también un año perdido desde las instituciones por modernizarse y saltar hacia el siglo XXI. Se trata de una nueva normalidad, no de un regreso a la vieja normalidad una vez vacunados.— Mérida

Titular de la Cátedra Elías Landsmanas Dymensztejn – Anáhuac en niños migrantes no acompañados